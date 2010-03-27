У Азарова пропонують сумістити місцеві вибори з парламентськими

З точки зору суспільної користі місцеві вибори раціонально було б суміщати з парламентськими.

Про це в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» заявив віце-прем`єр з підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він підкреслив, що говорить лише про доцільність, а не про правові аспекти, які визначить Конституційний Суд.

«З погляду корисності для України, я проводив би місцеві і парламентські вибори в один день», - сказав віце-прем`єр.

На уточнююче запитання, чи має він на увазі проведення виборів у 2012 році, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: «Ну, якщо не буде дострокових виборів, то в 2012 році. Чи має це правову основу - відповідь дасть Конституційний Суд, а не я. Я кажу про доцільність для країни».

При цьому він озвучив зміни, які Партія регіонів пропонує внести до закону про вибори до місцевих рад.

«Районні, міські та обласні ради мають обиратися за змішаною системою: 50% - партійні списки, 50% - мажоритарка», - повідомив Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому, за його словами, передбачається, що мажоритарні кандидати не є партійними висуванцями.

«Вони прив’язані до міст, районів і можуть бути самовисуванцями, кандидатами від громад і т.д. Тільки змішана система дасть справжнє, а не декоративне представництво відповідальних людей у місцевих радах», - констатував віце-прем`єр.