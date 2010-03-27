Люди Тігіпка можуть поповнити лави ПР

Віце-прем`єр-міністр України, лідер партії "Сильна Україна" не планує очолити Партію регіонів, проте не виключає, що його політична сила може об`єднатися з нею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ніяких розмов зі мною ніхто не вів відносно лідерства в Партії регіонів. Це скоріш за все просто розмови", - заявив він, коментуючи інформацію, яка з`явилася в ЗМІ, що після обрання главою держави лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА його місце в партії може зайняти саме С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що має намір розвивати партію "Сильна Україна". «Якщо буде якась розмова про злиття, то це вирішуватиме партія. Сьогодні це питання сире", - сказав С.ТІГІПКО. При цьому він висловив сумнів, що інформацію про його можливе лідерство в ПР поширюють його політичні противники з метою посварити його з Партією регіонів.