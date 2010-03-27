У Тимошенко заперечують розкол в опозиції
Певні непорозуміння існують...
Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що жодна партія, яка входить до складу БЮТ, не збирається покидати блок.
Про це М.ТОМЕНКО заявив під час ефіру на 5-му каналі, коментуючи інформацію в ЗМІ, що Українська соціал-демократична партія (УСДП) незадоволена ситуацією в блоці та має намір покинути його.
"Ні виходів депутатів з фракції, ні виходів партій з блоку не буде", - сказав М.ТОМЕНКО.
За його словами, наразі певні непорозуміння що виникли пов’язані з тим, що представники УСДП хочуть активніше діяти в складі опозиції та бачать конкретні напрями, до яких вони могли б долучитися. При цьому М.ТОМЕНКО запевнив, що про жодні стратегічні розбіжності взагалі не йдеться. В той же час віце-спікер не виключив, що до коаліції можуть увійти ще декілька членів фракції БЮТ, однак це не депутати, що представляють УСДП. "Наскільки я поінформований, це точно не УСДП, і це люди, які вже давно якісь ведуть дискусії", - наголосив М.ТОМЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 26 березня газета "Дело" повідомила, що політрада Української соціал-демократичної партії (УСДП) ухвалила рішення про припинення своєї участі в об`єднаній демократичній опозиції, лідером якої обрано екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.
"Формальним приводом для такого демаршу, згідно з текстом документа, стало те, що партію "фактично усунено від процесу формування опозиційного уряду", - повідомила газета.