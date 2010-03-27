У Тимошенко заперечують розкол в опозиції

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що жодна партія, яка входить до складу БЮТ, не збирається покидати блок.

Про це М.ТОМЕНКО заявив під час ефіру на 5-му каналі, коментуючи інформацію в ЗМІ, що Українська соціал-демократична партія (УСДП) незадоволена ситуацією в блоці та має намір покинути його.

"Ні виходів депутатів з фракції, ні виходів партій з блоку не буде", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, наразі певні непорозуміння що виникли пов’язані з тим, що представники УСДП хочуть активніше діяти в складі опозиції та бачать конкретні напрями, до яких вони могли б долучитися. При цьому М.ТОМЕНКО запевнив, що про жодні стратегічні розбіжності взагалі не йдеться. В той же час віце-спікер не виключив, що до коаліції можуть увійти ще декілька членів фракції БЮТ, однак це не депутати, що представляють УСДП. "Наскільки я поінформований, це точно не УСДП, і це люди, які вже давно якісь ведуть дискусії", - наголосив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня газета "Дело" повідомила, що політрада Української соціал-демократичної партії (УСДП) ухвалила рішення про припинення своєї участі в об`єднаній демократичній опозиції, лідером якої обрано екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

"Формальним приводом для такого демаршу, згідно з текстом документа, стало те, що партію "фактично усунено від процесу формування опозиційного уряду", - повідомила газета.