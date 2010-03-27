В Одесі відбувся мітинг на захист Табачника

Близько двох тисяч студентів вузів Одеси під прапорами «Союзу молоді регіонів України», яка підтримує в усіх акціях Партію регіонів, провели на Приморському бульварі мітинг на захист новопризначенного міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на імпровізованій трибуні перед учасниками акції виступали голова ради ректорів вузів Південного регіону Сергій СТЕПАНЕНКО, ректор Національної юридичної академії Володимир ЗАВАЛЬНЮК, інші представники ректоратів і студентські активісти. Учасники акції тримали транспаранти із закликами: «Дмитру Табачнику – так, националізму- ні!», «Табачник – міністр реформатор і творець», «Табачник- учений, історик, фахівець. Ми – за Табачника!», «Табачник – наше майбутнє» та інші.

Відкриваючи мітинг, представник Одеської Національної юридичної академії Олексій АЛЕКСЄЄВ заявив: «Ми глибоко стурбовані тим, що в ЗМІ обливається брудом добре ім`я міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА. Пропагандистська кампанія, розгорнута проти ТАБАЧНИКА, спекулятивно роздувається певними політичними силами, і об`єктивно сприямована проти відродження освіти і науки України».

Далі він продовжив, заглянувши в заготовлений текст: «Для розповсюдження брудних гасел і звинувачень використовується студентство, висуваються незаконні вимоги. Досить мовчати, ми повинні зайняти активну позицію, щоб не допустити звільнення з посади Д.ТАБАЧНИКА. Вимагаємо усунення перешкод в його діяльності.»

Підтримала його Олександра МІХНЕВСЬКА, яка виступила від імені медичного університету. «Навіщо нам написана не нашими руками історія, - звернулася вона до учасників акції.- У нас є свої погляди і своя історія. Порушена по міністрові ТАБАЧНИКУ тема є політичною інтригою. Чому інші політичні сили щоразу викликають на барикади студентів, відволікаючи їх від основного заняття – навчання? Саме тому ми підтримуємо міністра ТАБАЧНИКА, що його реформи спрямовані на автономію вузів, він закликає до самоврядування і аполітичності. Ми – за новий уряд і за міністра ТАБАЧНИКА».

Ректор Одеської Національної юридичної академії В.ЗАВАЛЬНЮК акцентував: «Міністр ТАБАЧНИК – реформатор і творець. Раніше ми не просто стояли на місці, а навіть відступали від освіти. ТАБАЧНИК проведе реформу, яку необхідно».

Найлаконічнішим був виступ випускниці цього вузу - лідера громадської організації «Нове покоління» Світлани ОСАУЛЕНКО, яка звернула увагу на смуток, що панує біля пам`ятника Дюку. «ТАБАЧНИК – наш міністр, а ви - кращі! – звернулася вона до учасників акції. – Я хочу, щоб покричали і поплескали собі, тому що ви робите гідну справу! Ми – за ТАБАЧНИКА!»

Ректор Одеського державного екологічного університету С.СТЕПАНЕНКО, голова ради ректорів вузів Південного регіону, зазначив, що «рада ректорів регіону вже висловила свою позицію з цього питання». І уточнив, що ректори «прийшли сюди тому, що розуміємо, що ті дії, які робляться сьогодні, спрямовані тільки на одне: щоб стало ще гірше, зокрема в освіті».

«Сьогодні ми говоримо: досить нам нав`язувати свою точку зору, досить нам нав`язувати свої ідеали, своїх героїв, свою ідеологію», - підкреслив С.СТЕПАНЕНКО і додав: «Сьогоднішній мітинг організували органи студентського самоврядування, а ми, ректори вузів, разом з вами тут для того, щоб підтримати акцію на підтримку міністра ТАБАЧНИКА».

Тим часом, група студентів-учасників всеукраїнської акції «Геть ТАБАЧНИКА!» звернула увагу журналістів на те, що за півгодини до початку сьогоднішнього мітингу десятки викладачів і кураторів груп багатьох одеських вузів вели облік, згідно надрукованих в деканатах списках, хто з`явився і не з`явився для участі в акції. Зокрема, від факультету бухгалтерського обліку Державного економічного університету явку студентів відстежував представник деканату Олексій ГОСТРИК. Поряд, за вказівкою адміністрації Державної будівельної академії, відзначала прибуття третьокурсників викладач вузу Тетяна КАРТЕЛЬ. Трохи осторонь відстежував прибуття на акцію студентів юридичної академії заступник декана соціально-правового факультету Ігор КРАСНОВ.

Представники групи студентів-учасників акції «Геть ТАБАЧНИКА!» заявили в інтерв`ю журналістам: «Ми обурені, що адміністрації вузів зобов`язали студентів бути на організований ними мітинг на підтримку міністра ТАБАЧНИКА, а викладачів незаконно примушували фіксувати явку кожного. Схоже, в Одесі вже припинили діяти норми законів і Конституції України, що захищають права студентської молоді».