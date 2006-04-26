Черновецький суттево не доплатив пресі

З-поміж трьох лідерів виборчих перегонів за посаду Київського міського голови найменший виборчий фонд мав Леонід ЧЕРНОВЕЦКИЙ – 407 тис. 856 грн. Водночас у Віталія КЛИЧКА він становив 500 тис. грн., а у екс-мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКО – 533 тис. 620 грн.

Про це повідомляється в опублікованому сьогодні у газеті “Хрещатик” звіті про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів у мери Києва.

Згідно з документом, у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і В.КЛИЧКА виборчі фонди були сформовані з власних коштів, у О.ОМЕЛЬЧЕНКА - з добровільних внесків фізичних осіб.

Трохи більше половини фонду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – 230 тис. 686 грн. - було витрачено на виготовлення матеріалів передвиборної агітації, в тому числі на друкарські матеріали – 225 тис. 986 грн. та 4 тис. 700 грн. - на сувеніри. При цьому витрати В.КЛИЧКА на виготовлення матеріалів передвиборної агітації становили 67 тис. 124 грн., О.ОМЕЛЬЧЕНКА – 88 тис. 566 грн. У обох кандидатів всі зазначені кошти були використані на друковані матеріали.

Ще значна частина коштів виборчого фонду Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО пішла на виготовлення (оренду) рекламних щитів – 152 тис. 247 грн. В.КЛИЧКО на організацію реклами на біг-бордах виділив найбільше коштів – 300 тис. грн., О.ОМЕЛЬЧЕНКО найменше – 92 тис. 582 грн.

Загалом же, як зазначається у звіті, на послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації (також транспорт, оренда приміщень для проведення зустрічей з виборцями тощо), до яких належать, зокрема, і витрати на біг-борди, О.ОМЕЛЬЧЕНКО витратив 98 тис. 210 грн., Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – 154 тис. 247, В.КЛИЧКО - 300 тис. 801 грн.

Відповідно до документів, О.ОМЕЛЬЧЕНКО - єдиний з усіх кандидатів, хто оплачував оренду приміщень для зустрічей з виборцями, на що було витрачено 5 тис. 628 грн.

Разом з тим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ з усіх лідерів на цих виборах менше всього витратив на роботу із засобами масової інформації – 22 тис. 693 грн. Ці кошти він направив на публікації агітматеріалів у друкованих ЗМІ. Екс-меру робота зі ЗМІ обійшлася в 308 тис. 249 грн., з яких на оплату ефірного часу на телебаченні – 218 тис. 639 грн., на публікації в друкованих ЗМІ – 89 тис. 610 грн. В.КЛИЧКО витратив на роботу зі ЗМІ 132 тис. 74 грн., з яких 74 тис. 867 грн. було використано на оплату ефіру на телебаченні, 57 тис. 206 грн. - на радіо.

Відповідно до звіту, до завершення виборчої кампанії на рахунку фонду О.ОМЕЛЬЧЕНКО залишилося 1 тис. 166 тис. грн., у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО 64 копійки. В.КЛИЧКО витратив кошти свого виборчого фонду повністю.