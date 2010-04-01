Ще один нунсівець перебіг до коаліції

Народний депутат України Олександр БОБИЛЬОВ (фракція НУ-НС) увійшов до складу коаліції «Стабільність і реформи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Таким чином, на сьогодні у складі коаліції 240 народних депутатів.

О.БОБИЛЬОВ пройшов до парламенту за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона" (під номером 81).