Ще один нунсівець перебіг до коаліції
10:11, 01 квітня 2010Політика
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Кількість доросла до 240
Народний депутат України Олександр БОБИЛЬОВ (фракція НУ-НС) увійшов до складу коаліції «Стабільність і реформи».
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.
Таким чином, на сьогодні у складі коаліції 240 народних депутатів.
О.БОБИЛЬОВ пройшов до парламенту за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона" (під номером 81).
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