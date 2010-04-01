БЮТ заблокував роботу парламенту

Народні депутати від БЮТ заблокували роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, з 17.00 парламент розглядав питання проведення позачергових виборів у низці населених пунктів. Деякі проекти постанов про проведення позачергових виборів у тому чи іншому населеному пункті не були підтримані Верховною Радою.

Депутати від БЮТ після кількох нерезультативних голосувань виступили з вимогою повернутися до розгляду раніше не підтриманих проектів постанов. Проте позитивне голосування з даного приводу не відбулось, після чого депутати від БЮТ заблокували роботу Верховної Ради.

На вечірньому засіданні парламенту народні депутати підтримали 67 постанов щодо проведення позачергових виборів сільських та селищних рад 20 червня 2010 року, водночас не підтримали 9 проектів постанов з цього питання.