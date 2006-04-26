Литвин натякає, що вибори сфальсифікувала ”Наша Україна”

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що якби у ході парламентських виборів не було фальсифікацій, то ніхто не боявся б перерахувати голоси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції за підсумками роботи парламенту четвертого скликання.

Він наголосив, що не має підстав звинувачувати у фальсифікаціях жодну політичну силі, в тому числі БЮТ і Партію регіонів.

Водночас В.ЛИТВИН зауважив, що в Україні вдосконалили технології фальсифікацій і діяли вже на завершальному етапі – під час підрахунку голосів.

«Я думаю, що якби все було чесно, не потрібно було б боятись. В багатьох країнах, якщо ставлять під сумнів (результати – УНІАН), тоді проводиться перерахунок. Для цього часу потрібно не так вже й багато. Очевидно, було чого боятись», - сказав спікер.

Він висловив думку, що до цього часу вже можна було здійснити перерахунок голосів.

При цьому він нагадав про президентську кампанію, коли у людей виник сумнів і було прийнято рішення про проведення третього туру виборів.

Як повідомляв УНІАН, Вищий адміністративний суд України 25 квітня ухвалив рішення про відхилення позовів Блоків Наталії Вітренко, Юрія Кармазіна, Народного блоку Литвина і партії «Віче» до Центральної виборчої комісії про визнання неправомірними її дій із встановлення результатів виборів.

Суд відмінив свою заборону від 12 квітня 2006 року про здійснення Центрвиборчкомом будь-яких дій щодо офіційного оприлюднення результатів парламентських виборів в Україні.

ЦВК 10 квітня оголосила офіційні результати виборів народних депутатів України, згідно з якими Партія регіонів одержала 32,14% голосів виборців, Блок Юлії Тимошенко – 22,29%, блок “Наша Україна” – 13,95%, Соціалістична партія України 5,69%, Комуністична партія України – 3,66%.