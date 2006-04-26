В Харкові знову можна ходити до супермаркетів

Співробітники МВС та СБУ затримали третю особу, якій інкримінується причетність до організації вибухів у харківських супермаркетах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, «на цей момент наші працівники у Харкові вважають, що небезпеку для громадян ліквідовано».

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, перші двоє затриманих вже дали покази, повністю визнавши свою вину.

Третя особа також визнає свою причетність до цих злочинів, «і у нас не має поки що жодної інформації, яка б свідчила про можливість розширення цього кола (причетних до вибухів - УНІАН)».

Як зазначив міністр, один із затриманих - людина раніше судима, «яка придумала і здійснювала ряд операцій для вимагання коштів в особливо великих розмірах».

Метою цих вибухів був виключно шантаж великих бізнес-структур для того, щоб отримати від них кошти.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня в Харкові в супермаркетах "Сільпо" і "ЮСІ", розташованих у житловому масиві "Олексіївка", майже одночасно пролунали два вибухи ("ЮСІ", проспект Людвіга Свободи, 30 і в супермаркеті мережі "Сільпо", проспект Перемоги, 64). Обидва вибухи сталися в ящиках камер схову. Постраждало 14 осіб, у т.ч. дворічна дитина.

Сьогодні було затримано двох жителів Харкова, яких підозрюють в організації вибухів з метою вимагання грошей.