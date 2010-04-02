У ПР розкусили причини, з яких БЮТ блокує парламент

Члени фракції БЮТ заблокували трибуну парламенту, щоб не дати міністру палива та енергетики Юрію БОЙКУ оприлюднити дані про провальну роботу попереднього уряду у паливо-енергетичній сфері, вважає народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу у Верховній Раді М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що «сьогодні має бути година уряду, і міністр енергетики Ю.БОЙКО повинен був розповісти про ситуацію на газовому ринку, про хід переговорів по газу з Росією. І страх того, що Ю.БОЙКО розповість правду про те, що творила на енергетичному ринку Юлія ТИМОШЕНКО, підштовхнула їх до такого безпрецедентного кроку, коли в Страсну п`ятницю вони заблокували трибуну».

Голова ВР Володимир ЛИТВИН також висловив своє здивування діями опозиції. «Нарешті реалізується норма про «день уряду», яка, між іншим, при попередньому урядові не працювала. Сьогодні мав виступати з трибуни міністр Ю.БОЙКО, відповідати, між іншим, на запитання опозиції. І що ми бачимо? Вони заблокували трибуну».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, вимагаючи розгляду питання про перерозподіл комітетів ВР між опозицією та коаліцією.