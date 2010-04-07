Азаров забрав у «резиденції Януковича» статус заповідника

Уряд Миколи АЗАРОВА скасував рішення попереднього складу Кабінету міністрів від 16 вересня 2009 року щодо прийняття постанови про державний історико-культурний заповідник «Межигір’я».

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр охорони навколишнього природного середовища Віктор БОЙКО.

«Скасовано протокольне рішення, там не було ні постанови, ні розпорядження Кабінету міністрів. Там не було ніякого нормативного акту прийнято на той час, просто була напружена ця ситуація у політичному руслі, і тоді не було прийнято ніякої постанови», - сказав В.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня 2009 року уряд Юлії ТИМОШЕНКО прийняв рішення про повернення у державну власність резиденції «Межигір’я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів, нинішній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. Уряд доручив Міністерству юстиції подати позов у суд з приводу повернення резиденції «Межигір’я» в державну власність.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає у приватному будинку на території резиденції «Межигір’я».

16 вересня Кабінет міністрів надав території резиденції "Межигір`я" статус історико-культурного природного заповідника.