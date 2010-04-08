Семиноженко: формується нова вертикаль влади

Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО представив сьогодні у Сумах нового голову обласної державної адміністрації Юрія ЧМИРЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, В.СЕМИНОЖЕНКО підкреслив у своєму виступі, що сьогодні відбувається представлення губернаторів ще у ряді областей України, а відтак - «формується нова вертикаль влади».

За його словами, саме ця нова влада відтепер говоритиме не про обіцянки, а про впевнені кроки зростання і забезпечення стабільності.

При цьому віце-прем’єр закликав присутніх на церемонії сформувати навколо нового голови ОДА «потужну команду однодумців». В.СЕМИНОЖЕНКО також зауважив, що «сьогодні - символічний день, адже, крім Благовіщення, у Юрія ЧМИРЯ сьогодні ще й день народження», і подарував тому великий букет жовтих троянд.

У свою чергу Ю. ЧМИРЬ заявив, що буде формувати свою команду «на основі професіоналізму». «Немає таких справ, які б нам не були по плечу», - сказав він.

Під час представлення нового губернатора члени молодіжних громадських організацій Сумщини під вікнами Будинку рад, де проходила церемонія, влаштували пікет на захист української мови та в продовження «Анти-Табачної кампанії». Свої вимоги прийшли сюди виголосити із плакатами та транспарантами близько 50 людей.