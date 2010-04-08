Азаров розповів, як Кабмін «посилить допомогу» ветеранам

Кабінет міністрів має намір переглянути у бік посилення раніше ухвалені рішення щодо збільшення соціальної допомоги ветеранам та інвалідам війни з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час засідання координаційної ради з питань відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, яка проходить в Адміністрації Президента.

Він повідомив, що, наприклад раніше ухвалене рішення про виплату з нагоди дня Перемоги кожному ветерану війни – інваліду І групи по 930 грн. буде переглянуто і ця виплата становитиме 1000 грн. Так само, уточнив прем’єр-міністр, будуть удвічі порівняно з минулорічними збільшені виплати й іншим категоріям ветеранів.

М.АЗАРОВ також заявив, що виплата цієї фінансової допомоги ветеранам та інвалідам війни буде здійснена до 5 травня.

Прем’єр-міністр також зазначив, на 9 Травня 1,8 мільйона ветеранів отримають ювілейну медаль з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Прем’єр-міністр також повідомив, що відповідно до затвердженого плану заходів 7 травня у Києві буде відкрито пам’ятник тричі Герою Радянського Союзу льотчику Івану Кожедубу, на що органи влади виділили необхідні кошти.

Як також підкреслив М.АЗАРОВ, усі необхідні кошти для виконання заходів з посилення соціального захисту представників старшого покоління, зокрема ветеранів та інвалідів війни, у необхідному обсязі закладені у проект державного бюджету на 2010 рік, який, сподівається уряд, буде прийнятий до 1 травня.

За словами прем’єр-міністра 156 млн. грн. з цих коштів передбачені на забезпечення інвалідів війни житлом. Також 50 млн. грн. заплановано на забезпечення ветеранів-інвалідів автомобілями.