Сумському губернаторові дали церковний орден

Нового голову Сумської облдержадміністрації Юрія ЧМИРЯ нагородили церковним орденом Почаївської Божої Матері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської єпархії УПЦ МП, орден 7 квітня від імені митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Української православної церкви ВОЛОДИМИРА вручив єпископ Сумської і Охтирський, настоятель Спасо-Преображенського собору владика ЄВЛОГІЙ. За його словами, новий губернатор давно допомагає Спасо-Преображенському кафедральному собору Сум.

«Ми раді, що наш президент призначив у Сумську область добру людину, фахівця, адміністратора, який, я переконаний, незважаючи на те, що йому дістається важкий спадок, зможе підняти Сумську область на належний рівень», - сказав після нагородження владика ЄВЛОГІЙ.