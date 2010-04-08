Тимошенко: диктатори самі по собі не народжуються

Лідер об`єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Конституційний Суд своїм сьогоднішнім рішенням щодо коаліції легітимізував корупцію в Верховній Раді.

Про це йдеться у заяві Ю.ТИМОШЕНКО, оприлюдненій на її офіційному сайті.

"Своєю власною корупцією Конституційний Суд освятив і благословив корупцію у Верховній Раді, створивши магістральні перспективи для корумпованих дій депутатів українського парламенту", – йдеться у заяві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, з цього дня можна стверджувати, що в Україні немає ані гаранта Конституції, ані Конституційного Суду, як органу що стоїть на сторожі Основного Закону. "Диктатори самі по собі не з`являються і не народжуються. Їх вирощують і творять подібні суди, слабкі безвольні еліти, продажні політики, апатичне громадянське суспільство, байдужі засоби масової інформації. Відсутність в країні належного правосуддя та повноцінного громадянського суспільства разом з обмеженою свободою слова призводять до того, що така резонансна подія не викликає громадянського протесту, як це б мало бути", - наголошує вона.

"Після сьогоднішнього рішення Конституційного Суду вибір людей, як і вибори взагалі більше не мають значення. Депутати, не пов`язані партійною та фракційною дисципліною, можуть емігрувати з фракції до фракції, з коаліції до коаліції відповідно до власних меркантильних інтересів, не зважаючи на інтереси людей, які їх обирають. По суті, сьогодні в країні знищено систему політичної відповідальності", - переконана лідер опозиції.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що нова влада разом з рішенням Конституційного Суду отримала безмежне право скуповувати народних депутатів у потрібній кількості. "Внаслідок цього рішення окремі фракції Верховної Ради (як, наприклад, фракції Блоку Литвина та комуністів) перетворилися на міноритарних акціонерів фракції Партії регіонів. Нова влада більше не потребує їх послуг як цілісних політичних структур. А громадяни України, світова спільнота більше не можуть покладатися на Конституційний Суд України, який зганьбив і дискредитував себе цілком і повністю", - вважає вона.

"Сьогоднішнім рішенням Конституційний Суд України не владнав ситуацію і не створив передумов для політичної стабільності, як це намагаються подати суспільству. Навпаки, проблема надзвичайно загострилася і рано чи пізно обов`язково вибухне. Адекватна реакція політикуму та суспільства лише справа часу", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.