Балога: потрібна реальна альтернатива владі

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА вважає, що рішення Конституційного Суду про конституційність коаліції має прискорити формування потужної демократичної опозиції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

На його думку, сьогоднішнє рішення Конституційного Суду про визнання легітимності діючої коаліції у Верховній Раді було цілком очікуваним, оскільки базується не на чіткому і незаангажованому прочитанні Основного Закону, а на політичній доцільності. За словами В.БАЛОГИ, логіку суддів КС визначали не стільки конституційні норми, скільки стрімкий характер формування нової влади в країні після президентських виборів.

«Очевидно, що в уяві людей в суддівських мантіях маленька книжечка – Конституція – була чимось несерйозним, щоб спрямувати владний танк у правову колію. Маємо черговий приклад, коли політична кон’юнктура та відсутність фахової і громадянської позиції Конституційного Суду зробили ще довшим шлях України до верховенства права та демократії. Вердикт КС не переконливий з усіх правових позицій і явно не додає репутації цього судового органу», – сказав він.

В.Балога зазначив, що “легалізація принизливої для Верховної Ради як вищого законодавчого органу «коаліції тушок» створює якісно нову політичну ситуацію в нашій країні”. За його словами, відсьогодні Конституційний Суд є співвідповідальним за дії влади та їх наслідки для держави, оскільки рішення про законність коаліційно-урядового тандему вже формує потенціал серйозних політичних конфліктів на центральному та регіональному рівні.

Він вважає, що також вердикт КС фактично створює передумови для нових правових деформацій у державі. «Будь-яка влада, яка змогла легко домогтися вигідного для себе тлумачення Основного Закону, неодмінно матиме спокусу ще і ще повторити цей досвід. Сьогоднішній випадок означає, що протидіяти цьому чимдалі буде складніше», – сказав В.БАЛОГА.

Тому лідер “Єдиного Центру” наголосив на важливості формування широкої демократичної противаги усім спробам влади йти всупереч Конституції та законам держави. «Напевно, вердикт КС має стати більш ніж чітким сигналом всім демократичним, відповідальним політичним силам до об’єднання зусиль. У країні має бути створена реальна альтернатива владі, яка не займатиметься політичною демагогією і популізмом, а запропонує суспільству дієву і реалістичну програму. Яка розгорне широку агітаційну роботу не за столом потішних засідань опереткових урядів, а безпосередньо із суспільством. Зволікання з формуванням нової опозиції здатне обернутися вагомими втратами для України як правової, демократичної держави. Сьогоднішній день має стати точкою відліку для такого об’єднання», - сказав В.БАЛОГА.