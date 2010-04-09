Активісти "АнтиТабачної" кампанії погрожують розбити наметове містечко

Активісти "АнтиТабачної" кампанії не виключають, що у разі продовження антиукраїнської політики в гуманітарній сфері та репресій стосовно учасників акції, вони встановлять у Києві наметове містечко, в якому чергуватимуть тисячі студентів із різних регіонів.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив співкоординатор "АнтиТабачної" кампанії Сергій ПАРХОМЕНКО.

"Ми плануємо через деякий час розбити наметове містечко в місті Києві. Де саме - поки не скажу, щоб наші опоненти не змогли завчасно скористатися цим... Ми розраховуємо, що воно буде розгортатися поступово. Ми думаємо, що декілька тисяч людей приїде до Києва", - сказав С.ПАРХОМЕНКО.

При цьому він наголосив, що "АнтиТабачна" кампанія не є політичною, вона не має на меті когось просунути, когось підтримати.

“Просто не можна терпіти людину, яка ненавидить все українське", - сказав С.ПАРХОМЕНКО.

"Всі міністри (освіти - УНІАН), які були до ТАБАЧНИКА, вони на його фоні виглядають значно прогресивнішими", - додав він.

Продовжуючи тему, харківський юрист Сергій КУЗАН зазначив, що сьогодні "на гуманітарну сферу іде планомірний наступ: на студентство, освітян, представників інтелігенції з обов’язковим використанням міліції, на жаль".

За його словами, учасники кампанії не представляють будь-які організації, а просто висловлюють і відстоюють свою позицію як громадяни.