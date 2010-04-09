Тимошенко подякувала суддям КС, які не підписали рішення щодо коаліції

Лідер опозиції Юлія ТИмошенко висловила подяку тим сімом суддям Конституційного Суду України, які не поставили свої підписи під рішенням від 6 квітня про легітимізацію так званої «коаліції тушок».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, це судді БРИНЦЕВ Василь Дмитрович, ДЖУНЬ В’ячеслав Васильович, ДІДКІВСЬКИЙ Анатолій Олександрович, ДОМБРОВСЬКИЙ Іван Петрович, МАЧУЖАК Ярослава Василівна, СТЕЦЮК Петро Богданович, ШИШКІН Віктор Іванович.

«Я дякую вам за вашу мужню громадянську позицію. Знаю, як непросто вам було боронити справедливість і закон, які спокуси були перед вами. Поки є такі люди, як ви, можна вірити, що не все в цій країні і при цій владі продається», - йдеться у заяві Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я маю тверде переконання, що завдяки принциповим, професійним людям, які не змінюють свою позицію за гроші або прихильність можновладців, Україна зможе вирватися з тієї безодні, яка поглинає її з кожним днем перебування при владі ЯНУКОВИЧА», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.