Суд звільнив з-під варти активіста АнтиТабачної кампанії

Апеляційний суд міста Києва сьогодні задовольнив апеляційну скаргу адвоката Миколи КОХАНІВСЬКОГО Сидора КІЗІНА про незаконний арешт Шевченківським районним судом та постановив випустити з-під ватри його підзахисного.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об‘єднання «Свобода».

“Я вітаю рішення Апеляційного суду, і радий тому, що попри той тиск, який може чинитися на суди нинішньою владою, є віра в те, що об‘єктивний розгляд справ можливий.

Слід зазначити, що підставою для скасування постанови Шевченківського райсуду були невмотивованість, необґрунтованість і безпідставність рішення”, - сказав С.КІЗІН.

За словами адвоката, у своїй скарзі він зазначав, що кримінальну справу було порушено безпідставно, навмисно за статтею, яка передбачає позбавлення волі. “Було очевидно, що у діях Миколи КОХАНІВСЬКОГО немає ознак злісного хуліганства. Крім того, суд навмисне не брав до уваги, що Микола КОХАНІВСЬКИЙ має постійне місце проживання, є громадським діячем, а також поруки трьох народних депутатів. Крім того, КОХАНІВСЬКОГО до порушення кримінальної справи ні разу не викликали на допит. Тому рішення Шевченківського райсуду носило явно замовний характер”, - зазначив С.КІЗІН.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу проти М.КОХАНІВСЬКОГО порушено 18 березня за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що передбачає до 5 років позбавлення волі. Підставою для її порушення стала заява помічника Д.ТАБАЧНИКА – Віктора ВОРОНІНА, який звинуватив М.КОХАНІВСЬКОГО в нападі на нього під час мітингу з вимогою відставки Д.ТАБАЧНИКА. Як зазначають свідки інциденту, В.ВОРОНІН сам спровокував бійку.

М.КОХАНІВСЬКИЙ був затриманий Шевченківським РУ ГУ та доставлений в СІЗО 26 березня.

За інформацією Української народної партії, свої заяви про взяття М.КОХАНІВСЬКОГО на поруки підписали народні депутати Андрій ШЕВЧЕНКО, Ярослав ДЖОДЖИК, Андрій ПАРУБІЙ, громадські організації “Молодий рух”, "Люстрація", громадські діячі.

29 березня 2010 року Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення обрати для М.КОХАНІВСЬКОГО запобіжний засіб у вигляді утримання під вартою на 2 місяці.