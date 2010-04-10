Під Смоленськом розбився літак Президента Польщі - у катастрофі ніхто не вижив

На борту літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився сьогодні під російським містом Смоленськ, перебувало 88 пасажирів та 8 членів екіпажу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Варшаві прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що у списку пасажирів було 89 осіб, з яких одна особа не вилетіла до Росії.

"На жаль, найбільш правдоподібно, що всі 88 пасажирів, які знаходилися на борту, загинули", - сказав він.

Як повідомили УНІАН в слідчому комітеті при прокуратурі РФ, на місце події виїхала слідчо-оперативна група слідчого управління Слідчого комітету із Смоленської області і міжрегіонального слідчого управління на транспорті. Розпочато первинні слідчі дії. Відомості про загиблих і постраждалих уточнюються.

Водночас, за даними польського телеканалу TVN24, на борту літака, окрім Президента і його дружини, були голова Національного банку Польщі Славомір СКШІПЕК, заступник міністра закордонних справ Анджей КРЕМЕР, керівник Інституту Національної пам`яті Януш КУРТІКА і ряд інших високих посадовців.

У катастрофі літака Президента Польщі ніхто не вижив. Про це губернатор Смоленської області Сергій АНТУФ’ЄВ сказав по телефону в ефірі російському телеканалу «Вести 24».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина.

За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 особи.