КС відмовився визначати конституційність указу про Бандеру-Героя

Конституційний Суд України відмовився відкривати провадження за поданням Верховної Ради Криму про конституційність указу Віктора ЮЩЕНКА щодо привсвоєння лідерові Організації українських націоналістів Степану Бандері звання Герой України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі КС.

Ухвалу прийнято на підставі пункту 2 статті 45 Закону «Про Конституційний Суд України» - невідповідність представлення вимогам, передбаченим Конституцією і законом про КСУ.

«Ухвалою Конституційного Суду відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про присвоєння С. Бандері звання Герой України» від 20 січня 2010 року № 46. Ухвалу прийнято на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня тодішній президент В.ЮЩЕНКО оголосив про присвоєння С.Бандері звання Герой посмертно. Він вважає, що лідер ОУН боровся за незалежність України.

17 лютого кримський парламент затвердив подання в КСУ. У Верховній Раді автономії заявляють, що указ В.ЮЩЕНКА не відповідає Конституції країни, закону про державні нагороди і указу Президента 2002 року про звання «Герой України».

2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і відмінив указ В.ЮЩЕНКА.

Екс-президент України має намір оскаржувати рішення суду.