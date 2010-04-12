Тимошенко хоче знати, якими інтересами України торгує Янукович

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вимагає, щоб українська влада оприлюднила пропозиції для Росії в обмін на зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила: “Нас тривожать заяви, які робить уряд ЯНУКОВИЧА по авіаційній галузі, по створенню консорціуму та щодо об’єктів ядерної енергетики”.

За її словами, опозиція вимагає, щоб «діюча влада – ЯНУКОВИЧ і його уряд - чітко оголосили, якими національними інтересами вони торгують і нехтують для того, щоб отримати, як вони кажуть, знижені ціни на природний газ».

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, угода, «яка була складена по постачанню природного газу Україні, відповідає усім європейським стандартам, і вона повністю забезпечує ринкову стабільну ціну на газ».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що народ України має знати, які пропозиції робляться Російській Федерації в обмін на зниження ціни на газ.

При цьому, за її словами, “принижувати, а ще й зраджувати національні інтереси України, безумовно, ніхто не дозволить, і в першу чергу опозиційні сили, які працюють у парламенті”.