У БЮТ ще не вирішили, чи варто знову блокувати Раду

Фракція БЮТ поки що не визначилася, чи блокуватиме надалі роботу Верховної Ради через питання щодо розподілу парламентських комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо подальших планів фракції БЮТ в цьому напрямку.

За словами І.КИРИЛЕНКА, сьогодні о 18.00 відбудеться засідання фракції, на якому буде обговорено це питання.

В той же час лідер фракції БЮТ наголосив, що такі дії жодним чином не пов’язані з тим, що БЮТівці борються за посади.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ наполягає на перерозподілі керівництва комітетів Верховної Ради з тим, щоб комітети, які мають контролюючі функції, очолили представники опозиції.

З відплвідною вимогою фракція БЮТ раніше вже блокувала роботу парламенту.