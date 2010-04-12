Прес-тур на Київський ювелірний завод

15 квітня 2010 року о 10.30 Київський ювелірний завод (вул. Голосіївська, 17) відкриває свої двері для проведення прес-тура, під час якого журналісти дістануть унікальну можливість безпосередньо взяти участь у всіх основних етапах виробництва прикрас з дорогоцінних металів, а також поставити питання провідним фахівцям ювелірної справи.

Журналісти зможуть пройти шлях дорогоцінних металів і побачити, як із зливків народжуються вироби, ознайомитися з методами контролю якості золота, зокрема, з експрес-методом, що дозволяє за кілька хвилин визначити компоненти ювелірної прикраси.

Як відзначили у прес-службі КЮЗ, масштаби розповсюдження підробленого золота в Україні значні, але назвати точну цифру не беруться навіть фахівці. Деякі експерти говорять про цифри, які коливаються в діапазоні від 5% і до 50%.

Як споживачеві забезпечити себе і в результаті не одержати підробку за власні гроші? Чи можна проконтролювати якість золота, що купується? Які проби металів офіційно використовують в Україні? Наявність якого відсотка чистого золота означає кожен різновид проби? Якими лабораторними методами досліджується золото і на предмет чого проводять дослідження? На що слід перш за все звертати увагу при покупці ювелірних виробів?

Відповіді на ці та багато інших питань одержать учасники під час прес-тура і брифінгу з керівництвом і провідними фахівцями Київського ювелірного заводу.

Акредитація обов`язкова! Проводиться до 16.00 14 квітня за телефонами: 066 44 99 254, 050 517 00 77, е-mail officepressa@gmail.com