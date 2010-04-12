Боделан запевняє, що ГПУ закрила всі справи проти нього

Екс-мер Одеси Руслан БОДЕЛАН спростовує повідомлення в ЗМІ, посилаючись на прокуратуру Одеської області, що в Україні досі не закрита порушена в квітні 2005 року кримінальна справа по звинуваченням його в зловживанні службовим становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Одесі він сказав: "Генпрокуратура закрила всі справи, саме це й дозволило мені відвідати Одесу".

При цьому, за словами Р.БОДЕЛАНА, залишатися в Одесі він не має наміру, оскільки треба повертатися в Санкт-Петербурга, де «залишилося багато незавершених справ і проектів, пов`язаних, зокрема, з реконструкцією Санкт-Петербурзького порту».

Також Р.БОДЕЛАНУ важко відповісти на запитання, коли він зможе знов приїхати до Одеси і чи має намір він взяти участь у наступних виборах мера, оскільки це може викликати «становище жахливого протистояння, яке спостерігалося в місті під час попередніх виборів».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2005 року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем стосовно екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА. 5 травня 2005 року він був оголошений у всеукраїнський розшук. Відразу після цього Р.БОДЕЛАН емігрував у Російську Федерацію, де, прийнявши російське громадянство, став заступником начальника Санкт-Петербурзького морського торгового порту.

9 квітня Р.БОДЕЛАН прилетів в Одесу рейсом з Москви.