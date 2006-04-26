У Лаврі відкриється Великодня виставка давнього іконопису

17-00 - У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбудеться відкриття Великодньої виставки давнього іконопису з приватних колекцій Олексія Звеняцького, Євгена Волкова, Михайла Селезньова, Віктора Шебаліна, Миколи Кошуна та сучасного іконопису і релігійного живопису “Да святиться ім’я Твоє” (вул. Січневого повстання, 21, корпус 20, галерея “Неф”).

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