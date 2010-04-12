Томенко: День Перемоги - не привід демонструвати лояльність Росії

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО висловлює стурбованість характером підготовки української влади до 65-ї річниці Перемоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він наголосив: «Останнім часом влада переймається здебільшого тим, скільки російських військових та радянських прапорів треба залучити до військового параду у Києві та обласних центрах чи скільки пам’ятників Сталіну поставити».

Натомість, переконаний він, уваги від держави потребують передовсім ветерани. «Належної уваги, на жаль, ми поки що не бачимо. Навпаки, можемо спостерігати неувагу та навіть зловживання довкола теми ветеранів», - підкреслив він. Одним з прикладів таких зловживань М.ТОМЕНКО назвав те, що в уряді розглядається питання про можливість забрати з комунальної власності Черкаський обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, «очевидно, з міркувань використання землі у комерційних цілях».

М.ТОМЕНКО наголосив, що необхідно зробити все, щоб 65-та річниця стала нагодою для підтримки українських ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни, а не приводом черговий раз продемонструвати лояльність російській владі. «Не треба вишукувати поза межами країни нових героїв, українській владі варто почати вшановувати власних героїв», - сказав М.ТОМЕНКО.