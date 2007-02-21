У США чекають Тимошенко з візитом

Американський уряд чекає на візит лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО до США.

Про це УНІАН повідомив прес-аташе Посольства США в Україні Джон САЛЛІВЕН, коментуючи інформацію, яка з`явилася на деяких інтернет-сайтах про те, що начебто суд США визнав Ю.ТИМОШЕНКО співучасницею у справі екс-прем`єр-міністра Павла ЛАЗАРЕНКА.

За його словами, програма перебування включатиме зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з американськими посадовцями високого рівня.

Д.САЛЛІВЕН зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО ніколи не було звинувачено в якомусь злочині і на сьогодні ніякого розслідування щодо неї не проводиться.

“Юлія ТИМОШЕНКО не була об’єктом розслідування і переслідування в судовому порядку у справі Павла ЛАЗАРЕНКА. Кримінальна справа П.ЛАЗАРЕНКА в суді закінчена і його визнано винним”, - сказав Д.САЛЛІВЕН.

Як повідомляли ряд ЗМІ, лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що владна команда влаштувала провокацію проти неї перед візитом до США. "Ця інформація не відповідає дійсності. Це чиста провокація правлячої сьогодні партії", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Такі провокації часто готуються перед поїздками, щоб політики потім виправдовувалися", - додала вона.

Як відомо, лідер БЮТ планує наприкінці лютого відвідати США з триденним візитом.

Прізвище Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово згадувалося у контексті процесу над екс-прем`єром України П.ЛАЗАРЕНКОМ у США.

Водночас досі жодних звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО від США не висувалося.