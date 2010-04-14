Янукович розраховує, що Світовий банк дасть Україні більше кредитів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з президентом Світового банку Робертом ЗЕЛЛІКОМ перспективи співробітництва у рамках двох програм загальною сумою близько 850 млн. доларів.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.

Як заявив В.ЯНУКОВИЧ у коментарі журналістам після завершення зустрічі у Вашингтоні, «насамперед, йдеться про підготовку до співпраці України та Світового банку. Мова йде про дві програми, першу з яких ми оцінюємо на сьогоднішній день приблизно у 500 млн. доларів, а другу – приблизно у 350 млн. доларів».

Крім того, за його словами, було порушено тему використання зарезервованих ресурсів. Це близько 1 млрд. 200 млн. грн. доларів, які Україна вже відпрацювала за низкою програм, однак ці кошти не були оформлені відповідним чином.

В.ЯНУКОВИЧ та Р.ЗЕЛЛІК обговорили також питання інвестиційних проектів, у реалізації яких в Україні міг би бути зацікавлений Світовий банк.

«Ми обговорили питання кредитування приватного бізнесу, муніципальної програми розвитку, яку плануємо, і з цією метою плануємо створення інвестиційного агентства», - зазначив Президент.

На переконання глави держави, співробітництво України та Світового банку є вигідним для обох сторін, адже наша держава є акціонером цієї установи.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив думку, що, враховуючи роль Світового банку у подоланні наслідків глобальної фінансово-економічної кризи, співпраця з Україною може цікавити СБ і з точки зору збільшення статутного фонду. «Безумовно, ми як акціонери розраховуємо на те, що Світовий банк збільшуватиме обсяги кредитування», - підкреслив Президент.