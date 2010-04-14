Зварич пояснив, у чому він бачить провину п’яти суддів КС

Ініціатива опозиції щодо звільнення п’яти суддів Конституційного Суду пов’язана з порушенням ними присяги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

«Підстава для звільнення випливає із закону про Конституційний Суд. Підставою звільнення судді є порушення присяги», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він зазначив, що це стосується ухвалення рішення Конституційним Судом відносно формування коаліції. «Я вважаю, що дуже очевидно, що судді, які у тому ж складі ухвалили одне рішення, а через півтора роки ухвалили рішення з точністю до навпаки», - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ не зміг спрогнозувати, коли саме Верховна Рада розглядатиме це питання. Водночас він не виключив, що це відбудеться наступної пленарної середи – 28 квітня.

Депутат також зауважив, що це питання обговорюватиметься на засіданні опозиційного уряду і точно визначатиметься дата його розгляду у ВР.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня у Верховній Раді за ініціативою Р.ЗВАРИЧА було зареєстровано проекти постанов про звільнення п’ятьох суддів Конституційного Суду. Р.ЗВАРИЧ пропонує звільнити В’ячеслава ОВЧАРЕНКА, Марію МАРКУШ, Павла ТКАЧУКА, Анатолія ГОЛОВІНА і Михайла КОЛОСА.