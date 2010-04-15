Табачник: міністр - не переможець конкурсу краси, щоб усім подобатись

Міністерство освіти та науки України буде виконувати програму Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, не зважаючи на заяви опозиції щодо необхідності відставки керівника міністерства.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК.

«Я вже казав, що громадянське суспільство має право на будь-яку думку. І міністр не переможець конкурсу краси, щоб усім подобатись», - сказав Д.ТАБАЧНИК. Він зазначив, що він працюватиме у відповідності до Конституції України, законів та програми уряду України.

На запитання журналістів щодо його реакції на заяви опозиції щодо звільнення з поста міністра освіти, Д.ТАБАЧНИК сказав: «Реакція одна – довести свою спроможність міністерство може лише конкретними справами».