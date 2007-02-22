Ющенко в Криму запропонував замінити політику іншими інтересами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що в Криму панує заполітизованість усіх питань і процесів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі на нараді з активом автономії.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, в Криму вкрай незадовільні всі показники, зокрема, фінансові, економічні і бюджетні. «Динаміка загрозлива, не характерна для жодного іншого регіону України», - сказав він.

При цьому Президент зазначив, що незадовільні показники автономії пов`язані, в першу чергу, з суперглибокою політизацією процесів у Криму. «На першому місці в Криму стоїть політика», - підкреслив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, тільки в Криму так активно обговорюється питання НАТО, питання відносин з сусідніми державами і питання мови.

При цьому глава держави відзначив, що існує «ціла купа прагматичних питань і питань, які цікавлять всіх».

За словами В.ЮЩЕНКА, при такій політизації процесів у автономії у кримчан не вистачає часу ні на що інше. Тому він закликав жителів автономії і керівництво більше часу приділяти рішенню соціальних питань, економічних, а також знаходженню спільних точок з центральною владою.

«Можна багато чого іншого знайти для Криму, якщо ми побачимо загальнонаціональні інтереси, незалежно від кольору прапора, незалежно від храмів, у які ви ходите, незалежно від тієї мови, якою ви говорите», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також заявив, що 2007 рік повинен стати роком знаходження взаємодії органів центральної влади і місцевих органів Криму.

Глава держави також завірив, що центр реагуватиме на всі сигнали і прохання, які виходять з Криму.