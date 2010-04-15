Депутат БЮТ: кошти, позичені за кордоном, підуть на ремонт кабінетів

Уряд Миколи АЗАРОВА має намір витратити кошти міжнародних фінансових організацій на ремонт у кабінетах чиновників і закупівлю кондиціонерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив народний депутат від БЮТ, член парламентського комітету з питань соціальної політики Олександр СОЧКА, коментуючи урядовий проект закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, прийнятий сьогодні парламентом у першому читанні.

«У додатках до закону, в розділі «Проекти соціально-економічного розвитку», можна побачити перелік «добрих» справ, які уряд планує зробити для чиновників. Окрім боротьби із задухою у владних кабінетах, передбачається ремонт приміщень в урядових підрозділах», - повідомив народний депутат.

За словами О.СОЧКИ, ці заходи планується провести в рамках проекту, загальна вартість якого становить 101,8 млн. доларів та суми позики 99,4 млн. доларів.

«Кондиціонери для влади за рахунок позичених коштів – це саме те, що добре характеризує, якої якості соціальну політику має намір проводити уряд АЗАРОВА, і які пріоритети перед собою він ставить. Особливо, на фоні вчорашніх подій у парламенті», - зазначив О.СОЧКА.

Він нагадав, що у середу проурядова більшість провалила чотири соціальні закони. Ними передбачалося збільшення допомоги малозабезпеченим сім’ям, підвищення удвічі виплат на новонароджених, допомога на виховання дітей до досягнення ними 18 річного віку, створення державних продовольчого та медичного кошиків.

«Після цього витрачання коштів урядом АЗАРОВА на комфорт чиновницького апарату виглядає блюзнірством», - сказав депутат.