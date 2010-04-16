Кисельов відмовив Тимошенко: у нас не концерт на замовлення

Ведучий ток-шоу “Велика політика” на телеканалі “Інтер” Євген КИСЕЛЬОВ відмовив лідеру об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО в участі у програмі, що має вийти в ефір сьогодні.

Про це Є.КИСЕЛЬОВ заявив у коментарі виданню “Телекритика” з приводу відкритого листа БЮТ з проханням запросити Ю.ТИМОШЕНКО до участі у найближчому випуску програми 16 квітня 2010 року.

“Тому що крім гучних заяв з їхнього боку, не підкріплених документами і фактами, я нічого не бачу”, - пояснив він.

За словами Є.КИСЕЛЬОВА, він “не звик працювати під тиском з боку будь-кого – влади, опозиції, пустих телекритиків”.

“Це також форма цензури. У нас не концерт на замовлення. У нас програма, де є формат, мій тижневий коментар, телефонне голосування телеглядачів”, - наголосив Є.КИСЕЛЬОВ.

За його словами, VIP-гостей на “Велику політику” запрошують, коли є певний привід: прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ взяв участь у програмі, тому що минув місяць його перебування на цій посаді, міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК – тому що триває кампанія з його відставки.

Є.КИСЕЛЬОВ також повідомив, що цієї п`ятниці головним гостем проекту стане міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО.

“Тому що на першому плані питання зовнішньої політики, що є актуальними як цього, так і наступного тижня. Це і візит Віктора ЯНУКОВИЧА в США, і питання високозбагаченого урану, і заплановані наступного тижня переговори між Президентами України та Росії, і жалобна подія – загибель Президента Польщі”, - зазначив Є.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Рада об’єднаної парламентської опозиції закликала ведучого і керівника програми "Велика політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Інтер" Є.КИСЕЛЬОВА запросити лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО на найближчий випуск програми 16 квітня.

“Як несвідому прикрість розцінюємо той факт, що упродовж останніх програм представники парламентської опозиції, зокрема, народні депутати від БЮТ, взагалі не отримують слова. З огляду на вищезазначене, просимо Вас розглянути питання участі лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО у найближчому випуску програми 16 квітня 2010 року як основного гостя”, - йдеться у заяві опозиції.