Янукович просить Литвина прискорити ухвалення закону про держзакупівлі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звернувся до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з проханням вжити заходів з прискорення підготовки проекту закону “Про здійснення державних закупівель”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йдеться у листі глави держави до спікера парламенту.

“З огляду на неприпустимість зволікання з урегулюванням на законодавчому рівні питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти прошу вжити заходів для прискорення підготовки зазначеного закону з пропозиціями Президента України у головному комітеті та його невідкладного розгляду парламентом”, – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У листі глава держави нагадав, що 16 березня повернув до парламенту цей закон і підкреслив, що, відповідно до закону “Про Регламент Верховної Ради України”, закон, повернений Президентом України до ВР для повторного розгляду, після його підготовки у профільному комітеті розглядається позачергово на пленарному засіданні парламенту, не пізніше як через 30 днів після його повернення з пропозиціями Президента України, якщо Верховною Радою не прийнято іншого рішення.