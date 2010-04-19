Янукович призначив Хорошковського та Портнова у наглядові ради двох банків

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ змінив склад своєї квоти в «Укрексімбанку» і «Ощадбанку».

Відповідний Указ № 539/2010 «Про членів наглядових рад «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» оприлюднено на сайті Президента.

До складу наглядових рад зазначених банків увійшли: перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, радник Президента України Павло ГАЙДУЦЬКИЙ, заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ, завідуючий кафедрою фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Віктор ФЕДОСОВ, голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою від 29 березня 2010 змінив склад своєї квоти в «Ощадбанку» і «Укрексімбанку». Згідно з документом, до наглядових рад «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» увійшли керівник апарату прем`єр-міністра Олександр КУШНІРЕНКО, перший заступник міністра Кабінету міністрів Костянтин ЛЮБЧЕНКО, заступник міністра економіки Валерій МУНТІЯН, заступник міністра фінансів Сергій РИБАК, голова Державного казначейства України Сергій ХАРЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, наглядові ради «Ощадбанку» і «Укрексімбанку», які на 100% належать державі, формуються за квотним принципом. До наглядових рад банків входять 15 осіб, по 5 осіб від Верховної Ради, Президента та Кабінету міністрів України.