Турчинов - про перебіжчиків: крутять хвостиками, кувікають, обличчя - в кориті

На думку одного з лідерів Блоку Юлії Тимошенко, колишнього першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, «регіонали» усвідомлюють, що невдовзі ситуація радикально зміниться і не на їх користь. Про це він заявив в інтерв`ю «Лівому берегу».

Він визнав, що у уряду Юлії ТИМОШЕНКО «були проблеми з голосами в парламенті. Тому що, по суті, ми були урядом меншості. Віктор ЮЩЕНКО впливав на значну кількість депутатів у НУ-НС. Дії ЛИТВИНА я навіть коментувати не хочу. Але ми ніколи навіть думки не допускали, аби піти проти Конституції, намагатися змінювати Регламент, як це зробили «регіони». Конституція прямо говорить: коаліція формується фракціями – не депутатами. Тому, маючи можливості приєднати окремих депутатів з інших фракцій, ми не пішли цим антиконституційним шляхом».

«Знаєте, чому «регіоналам» замало того, щоб депутати просто підтримували їх голосуваннями, залишаючись поза коаліцією? - запитує О.ТУРЧИНОВ. - Підписи перебіжчиків під коаліцією - спалені мости. Нова влада розуміє: невдовзі ситуація радикально зміниться, причому не на їх користь. І, коли вони вже не зможуть впоратися зі своїми проблемами, залишиться просто давити опонентів, зокрема - шляхом ухвалення неадекватних антиконституційних законів або цілковитої нейтралізації парламенту. Другий варіант - забезпечувати тоталітарне правління за допомогою змін Конституції. От чому необхідно, щоб перебіжчики закріплювали свій статус юридично - підписами. Cпалюючи мости, вони вже не зможуть повернутися назад. Регіони, таким чином, страхуються від своїх майбутніх проблем. Це щось на кшталт тог, як на війні фашисти не просто брали полонених, а змушували їх співпрацювати, роблячи поліцаями або формуючи з них зондер-команди».

При цьому, характеризуючи членів фракції БЮТ, які «переметувалися» в коаліцію, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Вони перейшли до ПР, влаштувалися до корита, і крутять хвостиками, кувікають від задоволення. Їх обличчя – в кориті, а те, що виляє – не обличчя, тим паче, не інтелектуальне...».

Як відзначив О.ТУРЧИНОВ: «На жаль, банальною причиною зради здебільшого є елементарний хабар – мільйон доларів і індульгенція, з обіцянкою захисту від нової влади і доступу до державних ресурсів».