Азаров скасував рішення Тимошенко щодо продажу 99 держшахт

Кабінет міністрів скасував постанову попереднього уряду, якою передбачалося виставити на продаж на аукціонних торгах цілісні майнові комплекси 99 державних шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр вугільної промислової України Юрій ЯЩЕНКО з посиланням на відповідне рішення, ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

За його словами, постанову скасовано як таку, що не набула чинності.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2009 р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продаж цього року на відкритих аукціонах 98 шахт і одного державного об`єднання ДП «Сніжнеантрацит».

Згідно з постановою Кабміну «Про запобігання кризовим явищам у вугільній галузі» (№430), шахти передбачалося реалізовувати на аукціонах за групами черговості. Кошти від продажу вугледобувних активів планувалося направити до спеціального фонду для подальшого використання на розвиток вугільної галузі.

Проте Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом (№375/2009 від 29 травня 2009 р.) припинив дію постанови Кабінету міністрів про продаж на аукціонах державних шахт.