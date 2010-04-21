Прикордонні області України і Росії підписали Декларацію

Сьогодні у Харкові керівники прикордонних областей України та Росії підписали Декларацію про співпрацю між прикордонними регіонами двох держав.

Як передає кореспондент УНІАН, сторони домовилися, зокрема, про партнерську взаємодію між прикордонними регіонами у сферах економіки, науки, культури, медицини, освіти, туризму, молодіжної політики і спорту.

Губернатори домовилися також сприяти обміну досвідом та інформацією у сфері підготовки і проведення спортивних та культурних заходів, економічних і туристичних форумів, розвитку шляхів транспортного сполучення.

Крім того, сторони домовилися про проведення спільних заходів, присвячених святкуванню 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні,

Декларацію підписали губернатори Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей і Краснодарського краю РФ спільно з головами Харківської, Донецької, Чернігівської, Сумської, Луганської, Запорізької облдержадміністрацій та головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.