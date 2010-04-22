В Україні вже створюють рух опору проти «харківського пакту» Януковича

Партія «За Україну!» ініціює національний рух опору проти дій влади, яка пішла на зраду національних інтересів. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії.

У документі зазначається, що партія «За Україну!» розцінює підписання Віктором ЯНУКОВИЧЕМ угоди про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту в Україні як пряме порушення Конституції України.

“Стаття 17 Конституції недвозначно забороняє розташування на території України іноземних військових баз. Підписуючи угоду про базування російських військ на нашій землі, В.ЯНУКОВИЧ розтоптав Конституцію. Недолугі спроби Президента і його оточення виправдати харківські угоди можливим зниженням ціни на російський газ для своїх олігархів не витримують жодної критики. Україна не може бути предметом торгівлі”, - наголошує “За Україну!”.

“Перші 50 днів діяльності Президента і його уряду засвідчують: команда В.ЯНУКОВИЧА не прийшла творити реформи, їхня мета - нищення всього українського й особисте збагачення.

Влада пішла на принципову здачу українських інтересів. В той час як цивілізовані країни розробляють родовища сланцевого газу, займаються енергозбереженням, В.ЯНУКОВИЧ рятує “Газпром”, збільшуючи закупівлю газу в 2010 році до 36,5 млрд. кубометрів. Здача української ГТС й підземних газосховищ – це наступний етап.

Тому партія «За Україну!» ініціює Національний рух опору проти дій влади, яка в пішла на підписання харківського пакту”, - йдеться в заяві.

“За Україну!” закликає громадян стати на захист своєї країни. “Насамперед маємо не допустити ратифікації угоди у Верховній Раді. Заявляємо, що депутати групи «За Україну!» жорстко протидіятимуть спробам такої ратифікації”, - йдеться в документі.

Автори заяві також закликають народних депутатів від Блоку Тимошенко та «Нашої України - Народної самооборони», які стали учасниками коаліції «тушок», вийти із складу коаліції, а місцеві ради - виступити з протестами на позачергових засіданнях проти харківського пакту. Депутати від партії «За Україну!» уже розпочали ініціювати їх проведення.

“Закликаємо усі опозиційні сили виступити єдиним фронтом проти антиукраїнських дій влади”, - наголосив голова партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.