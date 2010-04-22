Партія Кириленка закликає лідерів опозиції до опору

Політична партія «За Україну!» закликає лідерів усіх парламентських та позапарламентських опозиційних сил невідкладно зібратися для формування Національного опору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Ми маємо негайно виробити план спільний дій, щоб зупинити торгівлю Україною, на яку пішов ЯНУКОВИЧ», - заявив голова партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

На його думу, цей план має передбачати мобілізацію політичних сил, готових боротися проти ратифікації в парламенті угоди про здачу української території іноземним військам до 2042 року.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.

Партія «За Україну!» ініціювала Національний рух опору проти дій влади, яка пішла на зраду національних інтересів.