Партія Кириленка закликає лідерів опозиції до опору
"Щоб зупинити торгівлю Україною"
Політична партія «За Україну!» закликає лідерів усіх парламентських та позапарламентських опозиційних сил невідкладно зібратися для формування Національного опору.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
«Ми маємо негайно виробити план спільний дій, щоб зупинити торгівлю Україною, на яку пішов ЯНУКОВИЧ», - заявив голова партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
На його думу, цей план має передбачати мобілізацію політичних сил, готових боротися проти ратифікації в парламенті угоди про здачу української території іноземним військам до 2042 року.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.
Партія «За Україну!» ініціювала Національний рух опору проти дій влади, яка пішла на зраду національних інтересів.