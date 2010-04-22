Українські політичні експерти вважають, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ “здав” національні інтереси, аби задовольнити інтереси кількох олігархів.

Про це вони заяви сайту “Політична думка”, коментуючи підписану 21 квітня в Харкові президентами України та РФ В.ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ угоду про продовження терміну перебування Чорноморського Флоту Росії на території України на 25 років. Експерти відповідали на запитання: “Чи не суперечить підписана у Харкові угода Конституції України і чи потрібен Україні газ такою ціною?”.

Як наголосив експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергій ЗГУРЕЦЬ, “ця угода суперечить Перехідним положенням Конституції України, де чітко зазначається що перебування іноземних військ є лише тимчасовим, і ця межа була визначена до 2017 року. Це означає, що підписання такої угоди є неконституційним, бо суперечить базовому закону країни, і може бути скасована, як недійсна”.

Політичний експерт Ігор ЖДАНОВ відзначає, що ухваленню цієї угоди передувала абсолютна закритість переговорів з російською стороною, тому й маємо такий результат. “Я не думаю, що такі питання має право вирішувати В.ЯНУКОВИЧ, - говорить експерт. - Свого часу Україна дозволила базування ЧФ на своїй території, і це явище мало тимчасовий характер і не суперечило Конституції. Для того, аби продовжувати базування іноземних військ, потрібно вносити зміни до Конституції. Питання перебування ЧФ мало б обговорюватися у 2015 році, після обрання Президента, на чий термін і припало б вирішення цього питання. Цього не мав робити В.ЯНУКОВИЧ”.

Стосовно ціни на газ І.ЖДАНОВ висловив переконання, що завжди потрібно платити ринкову ціну. “Це плата за незалежність. Платитимемо ринкову ціну - не матимемо проблем з Росією. Хочу також зауважити, що населення отримує газ не російський, а власного виробництва. Дешевший газ, про який домовляється В.ЯНУКОВИЧ, потрібен передовсім власникам українських заводів”, - наголосив експерт.

Політичний експерт Олександр ПАЛІЙ вважає, що “ця угода підриває державний суверенітет країни, оскільки чинним українським законодавством будь-яке базування іноземних баз забороняється. Тому ця угода є злочинною, бо підрив державного суверенітету є, в тому числі, й кримінальним злочином”. За словами експерта, “регіонали”, без сумніву, будуть говорити про знижку на газ і про велике благо для країни. Водночас, зараз ті держави, які використовують скраплений газ, отримують його за 140-170 дол. Крім того, зараз йдуть розмови про існування альтернативних ресурсів, зокрема про поклади сланцевого газу на Західній Україні. Але замість того, аби шукати альтернативні джерела постачання газу, команда В.ЯНУКОВИЧА “здає” шматки української території. Такі питання потрібно вирішуватися лише на референдумі, а не одноосібно В.ЯНУКОВИЧЕМ. Залишається сподіватися, що парламент такі рішення скасує”.

Професор Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ відзначає, що “в Конституції йдеться про тимчасовість базування іноземних баз на території України, тому підписана вчора в Харкові угода про продовження цього терміну є незаконною. Крім того, це суперечить заявам В.ЯНУКОВИЧА про позаблоковість України, оскільки перебування військ іншої держави нівелює цей принцип. Як на мене, це цинічний торг. Причому, не заради всієї країни, як регіонали про це розповідатимуть, а для власників заводів, які входять в команду В.ЯНУКОВИЧА і Партію регіонів. Тобто, зиск від дешевшого газу отримає кілька олігархів, а розраховується за це В.ЯНУКОВИЧ «здачею» національних інтересів”.

“Як з такою політикою боротися? Перше, що мала б зробити опозиція, - звернутися до Конституційного Суду. Однак, з іншого боку, ми бачимо, як себе поводить КС. Тому опозиція має провести добру роз`яснювальну роботу серед громадян, і вигравати вибори у 2012 році. Якщо влада не зупинить свою таку антиукраїнську політику, то я не виключаю і протестів громадян”, - сказав О.ГАРАНЬ.

Політичний експерт Володимир ЦИБУЛЬКО говорить, що його “абсолютно не здивував цей вчинок В.ЯНУКОВИЧА. Ми, зрештою, всі знали, чого варто чекати від цієї команди”. За словам експерта, “якби Віктор ЮЩЕНКО не допоміг В.ЯНУКОВИЧУ стати Президентом, то ми б цього всього не мали і не ризикували б країною. Фактично, В.ЮЩЕНКО віддавав свій голос і за В.ЯНУКОВИЧА, і за Дмитра ТАБАЧНИКА, і за нинішні угоди. Я не став би звинувачувати самого В.ЯНУКОВИЧА, бо його за руку (до влади) привів В.ЮЩЕНКО. А отже, він так само має відповідати за це”.

В.ЦИБУЛЬКО відзначив, що підписані нині угоди мають бути ратифіковані парламентом, тому подальша їхня доля уже в руках депутатів. Експерт вважає, що внаслідок таких дій В.ЯНУКОВИЧА опозиція має скликати позачергову сесію і дати цьому оцінку.

На думку політичного експерта Володимира ФЕСЕНКА, “щодо конституційності цієї угоди, то ситуація неоднозначна. Але я би хотів звернути увагу на іншу проблему. Так, Україна трохи виграє економічно, отримавши дешевший газ, але ненадовго. Росія натомість виграє і політично, і економічно і на багато-багато років. Мене також турбує закритість переговорів. Ми на знаємо повного пакету компромісів. Ми не знаємо, хто готував цю угоду. Чи готувалася вона українською стороною? Чи це робила Росія, а В.ЯНУКОВИЧ лише підписав її ? Усе це тримається у секреті. А, відповідно, це викликає різні підозри”.