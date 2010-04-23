Тимошенко заявляє, що завтра опозиція прийде у ВР за будь-яких обставин

Депутати від фракцій БЮТ та НУ-НС завтра в будь-якому випадку прийдуть до сесійної зали, аби провести позачергове засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

“Завтра на 10-ту годину всі опозиційні депутати прийдуть до сесійної зали для проведення позачергової надзвичайної сесії”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що депутати її політичної сили, як законослухняні депутати, зібрали всі необхідні підписи для проведення позачергового засідання ВР і вчасно передали їх до Апарату ВР. При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, у Апарату ВР виникли підозри щодо недостовірності підписів 10 депутатів, але кожен з них подзвонив і підтвердив, що ставив підпис особисто.

“Тому сьогодні ми не маємо ніяких підстав не проводити це засідання. Всі наші депутати з’являться, і ми будемо наполягати, щоб воно було проведене”, - сказала вона.

Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, якщо засідання не буде проведене, то це буде порушенням Конституції і Регламенту ВР і стане свідченням, що опозиція не має жодних прав у цій країні.

Лідер БЮТ також підкреслила, що якщо засідання відмовиться проводити голова ВР Володимир ЛИТВИН, то його проведе заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, фракції опозиції ініціювали проведення позачергового засідання Верховної Ради в суботу для оцінки дій Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з підписання з Російською Федерацією угоди про подовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років.

Вчора В.ЛИТВИН заявляв, що до ВР не надійшли необхідні документи щодо проведення в суботу, 24 квітня, позачергового засідання парламенту.

В.ЛИТВИН наголосив, що в даній ситуації не йдеться про те, що він відмовляється провести позачергове засідання, а просто не надані необхідні документи для проведення такого засідання у суботу.

Він також не бачить приводу для того, щоб у суботу проводити таке засідання. За його словами, деякі політичні сили хочуть влаштувати мітинг в парламенті України замість того, щоб спокійно обговорити питання щодо підписання угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України.

Між тим у БЮТ наголосили, що було зібрано 153 підписи для скликання позачергового засідання Верховної Ради України 24 квітня.