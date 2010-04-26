Уряд скасував статтю бюджету про компенсацію Нафтогазу
06:08, 26 квітня 2010Політика
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Близько 7 млрд. грн
Уряд скасував у проекті Державного бюджету статтю про компенсацію НАК "Нафтогаз України" різниці в ціні на газ.
Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу Інтер в неділю.
"Ми прибрали звідти (з проекту держбюджету - УНІАН) всі витрати, пов`язані з компенсацією "Нафтогазу" за ціною на газ - близько 7 млрд. грн., і перенацілили ці ресурси на вирішення соціальних питань", - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому він зазначив, що модернізацію в промисловості можна буде проводити на кошти, заощаджені за рахунок скорочення ціни на газ.
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