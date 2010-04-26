Уряд скасував статтю бюджету про компенсацію Нафтогазу

Уряд скасував у проекті Державного бюджету статтю про компенсацію НАК "Нафтогаз України" різниці в ціні на газ.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу Інтер в неділю.

"Ми прибрали звідти (з проекту держбюджету - УНІАН) всі витрати, пов`язані з компенсацією "Нафтогазу" за ціною на газ - близько 7 млрд. грн., і перенацілили ці ресурси на вирішення соціальних питань", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що модернізацію в промисловості можна буде проводити на кошти, заощаджені за рахунок скорочення ціни на газ.