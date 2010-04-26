Тимошенко: в найгіршому випадку ми можемо втратити Крим

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що угода про подовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії на українській території відкидає Україну назад до Радянського Союзу.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер опозиції заявила в інтерв’ю газеті Financial Times.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, нова влада України поставила під загрозу слабку демократію та незалежність країни, уклавши знакову угоду з Росією щодо Чорноморського флоту.

Лідер опозиції звинуватила Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в здачі суверенітету країни своєю згодою на продовження використання російським Військо-морським флотом українського порту на ще майже сорок років. Ю.ТИМОШЕНКО назвала це "жахливою поступкою" та черговим "неконституційним" кроком свого опонента.

"Це відкидає Україну назад на двадцять років до Радянського Союзу. Незалежність під загрозою. Я не хочу, щоб наша країна потрапила під авторитаризм та контрольовану демократію. На кону – безпека Європи та всього регіону", - цитує Financial Times слова Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, таким чином Україна може бути втягнутою в деякі конфліктні ситуації. "Ми можемо автоматично бути втягнутими в одну зі сторін конфлікту. В найгіршому випадку, ми можемо втратити Крим", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що об’єднаний опозиційний фронт спробує заблокувати угоду, підписану В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Водночас лідер опозиції визнає, що простір для маневру у опозиційних сил незначний, оскільки Президент консолідував у своїх руках повний контроль виконавчої, законодавчої та судової влади. Тому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, для західних союзників України, зокрема США та Європейського Союзу, "вкрай важливо перестати закривати очі на те, як ЯНУКОВИЧ топчеться по Конституції України та свободі слова".

Ю.ТИМОШЕНКО закликала європейські країни "не зраджувати свої найвищі принципи демократії та свободи слова заради так званої стабільності. Такі хибні надії не принесуть стабільність".

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України В.ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.