Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився, порівняно з 25 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,93 грн./дол., із продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,7%, порівняно з 25 квітня, і сьогодні становить 10,51 грн./євро, продажу – на 0,5% – до 10,62 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,58 грн./євро, з продажу – в межах 10,57-10,70 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 25 квітня, дещо підвищився й сьогодні становить 0,2649/0,2720 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2710-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,91 грн./дол., продажу – 7,94 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,93 грн./дол., із продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,5% відучора і сьогодні становить 10,52 грн./євро, продажу – на 0,3% – до 10,62 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,57 грн./євро, з продажу – в межах 10,57-10,70 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 25 квітня, дещо підвищився й сьогодні становить 0,2659/0,2722 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2705 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2710-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,94 грн., євро – 10,40/10,62 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,94 грн., євро – 10,37/10,65 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,88/7,929 грн., євро – 10,45/10,65 грн., рубль – 0,2680/0,2740 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 26 квітня, становить: гривні до долара США – 7,9258, до євро – 10,550032, до російського рубля – 0,27074.