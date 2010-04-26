Янукович вважає, що ідею про пам'ятник Сталіну треба винести на референдум

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за проведення місцевого референдуму у Запоріжжі з приводу встановлення пам’ятника Йосипу Сталіну.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент України переконаний, що всі суперечливі питання треба вирішувати в демократичний спосіб. «Я розмовляв з мером Запоріжжя і з депутатами міської ради. Ми дійшли спільної думки, що потрібен загальноміський референдум. Нехай мешканці Запоріжжя самі, у демократичний спосіб, вирішать, чи є місце на їхній землі погруддю Сталіна», - цитує слова Президента його прес-служба.

«Стосовно пам`ятника Сталіну в Запоріжжі. По-перше, не пам`ятник, а бюст. По-друге, його ніхто не встановлював. У Запоріжжі нема ані пам`ятника, ані бюста Сталіну. Але в міській раді Запоріжжя є вісім комуністів. Ці комуністи хочуть у дворі, де знаходиться офіс Комуністичної партії, встановити погруддя Сталіна. Оскільки ця територія належить комуністам, то для встановлення бюста не потрібна згода міської ради», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня секретар Запорізького обкому Комуністичної партії України Олександр ЗУБЧЕВСЬКИЙ заявив про намір встановити до 9 травня у місті пам’ятник Й.Сталіну.

31 березня віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявив, що влада не перешкоджатиме спорудженню пам’ятника Й.Сталіну, щоб “не загострювати зіткнення різних думок”.

Водночас ряд політичних сил заявили про неприпустимість втілення цього рішення в життя і наміри не допустити встановлення пам`ятника.