Литвин відкрив засідання ВР з-під парасолі: його закидають яйцями

О 10-й годині ранку голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зайшов до сесійної зали парламенту і зайняв своє місце у президії, після чого в нього одразу полетіли яйця.

Як передає кореспондент УНІАН, охорона голови ВР прореагувала на це й одразу закрила спікера парасольками.

Голова ВР розпочав пленарне засідання. Після цього відбулася реєстрація, проте у сесійній залі було зареєстровано лише 211 народних депутатів.