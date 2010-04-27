Литвин відкрив засідання ВР з-під парасолі: його закидають яйцями
10:02, 27 квітня 2010Політика
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Спікер намагається всіх перекричати
О 10-й годині ранку голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зайшов до сесійної зали парламенту і зайняв своє місце у президії, після чого в нього одразу полетіли яйця.
Як передає кореспондент УНІАН, охорона голови ВР прореагувала на це й одразу закрила спікера парасольками.
Голова ВР розпочав пленарне засідання. Після цього відбулася реєстрація, проте у сесійній залі було зареєстровано лише 211 народних депутатів.
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