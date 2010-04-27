У Києві міліція затримала голову Тернопільської облради
15:56, 27 квітня 2010Політика
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Після віче біля пам’ятника Шевченку
Затриманого голову Тернопільської обласної ради Олексія КАЙДУ доставили у Шевченківський райвідділ внутрішніх справ у місті Києві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», представники МВС не допускають до О.КАЙДИ адвокатів.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією ВО “Свобода”, О.КАЙДУ було затримано сьогодні одразу після віче біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві.
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