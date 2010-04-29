Видатки на свої санаторії і курорти влада збільшила на 50%

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що аналіз державного бюджету на 2010 рік, який так і не пройшов жодного фахового обговорення, однак був ухвалений парламентом, засвідчує, що «тема старих та нових резиденцій Президента і надалі залишається актуальною».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, зазвичай, у бюджеті передбачалися видатки за графою «ведення лісового та мисливського господарства та забезпечення утримання резиденції», до цієї статті, як правило, входили резиденція «Синьогора», резиденція «Залісся», «Лісове господарство «Білозерське». Окремим рядком фінансувалося збереження Кримського природного заповідника та Сиваського національного природного парку, що знаходяться у підпорядкування Державному управлінню справами. Так, у 2009 році за цими статтями було виділено відповідно 9 млн. 425 тис.грн. та 12 млн. 322 тис.грн. В бюджеті 2010 року ця стаття об’єднана і складає 34 млн. 422 тис. грн., що на 12 млн. 675 тис.грн. (або 58%) більше.

На думку М.ТОМЕНКА, цілком очевидно, що дане збільшення піде саме на складову, так званих державних резиденцій.

Крім того, він звернув увагу на появу нової статті бюджету «реконструкція та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві», що буде коштувати платникам податків 14 млн. 452,8 тис. грн. «Очевидно, така сума на реконструкцію Маріїнського палацу, говорить про те, що давня ідея Віктора ЮЩЕНКА зробити нову резиденцію в цьому історичному приміщенні підтримується і новою владою», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він також нагадав, що команда Президента Віктора ЯНУКОВИЧА неодноразово говорила про те, що зручніше було б розмістити резиденцію Президента у центрі столиці.

Аналізуючи основний фінансовий документ на 2010 рік, М.ТОМЕНКО також відзначив, що витрати на спеціальне медичне обслуговування високопосадовців коштуватимуть державі на 65 млн. грн. більше, ніж торік (зростання майже на третину), а видатки на утримання санаторно-курортного комплексу Державного управління справами зростуть більш, ніж на 50% (з 62 млн. грн. до 96 млн. грн.) Більше того, ДУС планує розширяти свою лікувально-оздоровчу діяльність за рахунок створення на базі санаторію «Конча-Заспа» реабілітаційного центру, і в 2010 році лише на підготовку кошторисно-проектної документації цієї установи планується витратити 4,5 млн. грн., зауважив М.ТОМЕНКО.